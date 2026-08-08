स्पा की आड़ में अब नहीं चल सकेगा अनैतिक काम, जयपुर पुलिस की ‘नई गाइडलाइन’, जानें कैसे होगी सख्ती?

बता दें कि पिछले महीने 'पत्रिका' टीम ने दो दिन तक जयपुर शहर के विभिन्न स्पा सेंटरों की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया था। पड़ताल में सामने आया था कि लक्ष्मी मंदिर चौराहा, जयपुर जंक्शन, सी-स्कीम और सिंधी कैंप जैसे इलाकों में ये जाल पूरी तरह पैर पसार चुका है। दलाल ग्राहकों को शुरुआती बातचीत के तुरंत बाद सुरक्षित जगहों पर चलने का दबाव बनाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस अनैतिक गतिविधि के कारण अब शाम के समय परिवारों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। इस खबर के बाद पुलिस जागी तो स्पा सेंटर्स की पोल खुलने लगी। शहरभर में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने दर्जनों स्पा सेंटर्स पर एक्शन लिया।