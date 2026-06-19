‘मुख्यमंत्री जी सच्चाई बताइये…’, किरोड़ी लाल मीणा पर गोविंद सिंह डोटासरा का तीखा सवाल

इधर, डोटासरा की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि जो नेता वर्षों से दूसरों पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते रहे हैं, उन्हें अब खुद पर उठ रहे सवालों से परेशानी क्यों हो रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि निष्पक्ष जांच चाहिए तो मंत्री को पद छोड़कर जांच का सामना करना चाहिए। फिलहाल पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है, जबकि एसीबी की जांच जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है।