Jaipur News: मालवीय नगर जोन में लगा शहरी सेवा शिविर, 160 को हाथों-हाथ मिले प्रमाण पत्र

टोंक रोड निवासी संतोष अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपने मकान के पट्टे के लिए शिविर में आवेदन किया था। नगर निगम प्रशासन ने आवश्यक जांच के बाद कुछ ही समय में पट्टा तैयार कर सौंप दिया। मालवीय नगर निवासी ताराचंद सिंधी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए शिविर में आवेदन किया था। जरूरी दस्तावेज जमा होने के कुछ ही देर बाद प्रशासन ने उनका 50 हजार रुपए का लोन स्वीकृत कर चेक सौंप दिया। ताराचंद ने बताया कि इस राशि से वे अपने छोटे स्तर के पापड़ उद्योग को और बड़ा करेंगे।