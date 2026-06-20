“न राज्य के बाहर जा सकेंगे, न होटलों में रुक सकेंगे” एमपी के बड़े अधिकारियों पर सरकार ने लगाई लगाम

MP Government- एमपी के बड़े अधिकारियों पर सरकार ने लगाम लगाई है। वैश्विक संकट के बीच मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अफसरों के अनावश्यक खर्चे पर रोक लगा दी है। भारसाधक सचिव स्तर से नीचे के अफसर तब तक सरकारी खर्चे पर प्रदेश से बाहर की यात्रा नहीं कर सकेंगे, जब तक कि भारसाधक सचिव अनुमति न दे दें। भारसाधक सचिवों को भी ऐसी यात्राओं के लिए मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होंगी। जो बैठकें वर्चुअल हो सकती हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष जुटने पर रोक रहेगी। वाहन पूल को बढ़ावा देना होगा। ई-व्हीकल का उपयोग करना होगा। वरिष्ठ अधिकारी अब निजी होटलों में नहीं ठहर सकेंगे। सरकार ने आम लोगों को भी सलाह दी है कि तेल कम खाएं। इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करेगा।