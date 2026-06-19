शांत-शालीन-शिष्ट है कुणाल, शिवराज सिंह चौहान ने बेटे के जन्मदिन पर पोस्ट किया “खुशियों भरा” वीडियो

Shivraj Singh Chouhan -केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान के घर में आज अतिरिक्त खुशियां छाई हैं। उनके बेटे कुणाल सिंह का शुक्रवार को जन्मदिन है जिससे पूरा परिवार प्रसन्न है। सब लोग मिलकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। कुणाल सिंह के जन्मदिवस को खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराजसिंह चौहान Shivraj Singh Chouhan ने भी बेटे को बर्थ डे विश किया है। उन्होंने कुणाल को बेहद शालीन, शांत और शिष्ट भी बताया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर अपने सोशल एकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि उनके बेटे ने अपने जन्मदिन पर क्या खास किया! शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुणाल ने जन्मदिन पर पीपल का पौधा रोपा है। उन्होंने यह भी कहा कि हर विशेष अवसर पर हम अपनी खुशियां पौधरोपण कर ही मनाते हैं।