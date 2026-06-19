सरकारी विभागों पर 2123 करोड़ रुपए बकाया, 2 करोड़ उपभोक्ता चुका रहे महंगी बिजली की कीमत

MP Electricity Bill: मध्य प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के लिए 2123 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल सिरदर्द बन गया है। कंपनियां बार-बार कोशिश कर रही हैं, लेकिन वसूली नहीं कर पा रहीं। यह वसूली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह, महिला, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन जैसे 20 से ज्यादा बड़े विभागों से करनी है। इस बकाये में बीते 10 से 15 साल पुरानी राशि भी है, जो जमा नहीं की जा रही। चक्कर काट रहीं कंपनियां, उलझनें भी कंपनियां वसूली करने के लिए आए दिन चक्कर काट रही हैं, लेकिन विभाग प्रमुख राशि देने को तैयार नहीं हैं।