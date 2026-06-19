‘बाइक दीदी सेवा’ के साथ शुरु होगी भारत टैक्सी सेवा, एमपी में Ola-Uber को देगी कड़ी टक्कर

जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों पहले ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहकार टैक्सी सेवा की घोषणा के बाद दिल्ली और गुजरात में इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। अब मध्यप्रदेश का सहकारिता विभाग भी इस दिशा में तेजी से तैयारी कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी बजट में इस योजना की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इसके शुरु होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।