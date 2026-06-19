शिवराज​ सिंह ने दिखाई उदारता, राहुल गांधी को किया बर्थ डे विश, पर भूले पुराने दोस्त

Shivraj Singh Chouhan- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi का आज जन्म दिन है। इस मौके पर एमपी के सभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सहित सभी कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया एकाउंट, राहुल गांधी के जन्मदिन के शुभकामना संदेशों से भरे पड़े हैं। इधर प्रदेश के ज्यादातर बीजेपी नेताओं ने राहुल को बर्थ डे विश नहीं किया। यहां तक कि पूर्व में कांग्रेस में रहे अनेक वरिष्ठ नेता भी राहुल को भूल गए। हालांकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान Shivraj Singh ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के प्रति सदाशयता दिखाई। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता चौहान ने दलगत मतभेदों को दरकिनार रखते हुए अपने एक्स हेंडल पर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।