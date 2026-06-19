आंध्र के जंगली कुत्ते लेगा MP, बदले में देगा Tiger, नेशनल पार्कों में बनाएगा रेस्क्यू सेंटर

Tiger- एमपी में चीतों के बाद अब जंगली कुत्तों को बसाया जाएगा। ये वर्षों पहले बहुतायात में पाए जाते थे, अब इनकी संख्या गिनी-चुनी है। इन्हें आंध्रप्रदेश से लाया जाएगा। बदले में मप्र अपने बाघ और गौर देगा। जबकि राजस्थान से सोन चिरैया लाकर घाटीगांव और गांधी सागर में छोड़ीं जाएंगी। वहीं गांधी सागर में पालपुर कूनो नेशनल पार्क से 2 और चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में बसाया जाएगा। वन अपराध रोकने के लिए राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स बनेगी। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कमांड एवं कंट्रोल रूम, 5 नेशनल पार्कों के पास रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को वन विभाग की समीक्षा बैठक में इन सभी विषयों पर सहमति दे दी है। मध्यप्रदेश में जंगली हाथियों के समुचित प्रबंध पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जहां महावत के पदों में बढ़ोतरी की जा रही है वहीं हाथियों का प्रबंधन सीखने के लिए अफसरों को पश्चिम बंगाल भी भेजा गया है।