NEET Re-Exam: MP में नीट छात्रों के लिए रेलवे चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेने, इस दिन शुरू होंगी बुकिंग

NEET Re-Exam Special Trains: प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आगामी 21 जून को नीट की परीक्षा (NEET Re-Exam 2026) दोबारा कराई जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों में इस बार पहले से ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसी को देखते हुए अब भारतीय रेलवे ने भी छात्रों को बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। रेलवे ने मध्य प्रदेश के नीट छात्रों के लिए चार स्पेशल ट्रेने चलाने का फैसला लिया है। आगामी 21 जून को नीट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय किया है। इन ट्रेनों से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।