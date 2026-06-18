नहीं माना पार्टी का आदेश, अब NSUI के 22 जिला अध्यक्षों को MP कांग्रेस ने भेजा नोटिस

बता दें कि, नामांकन दाखिल करने की आखरी तिथि 8 जून को कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना पर्चा दाखिल किया था। इसके बाद भाजपा ने 10 जून को मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। भाजपा ने अपनी आपत्ति में बताया था कि मीनाक्षी ने अपने पर्चे में तेलंगाना में उनके खिलाफ चल रहे कथित आपराधिक मामले का उल्लेख नहीं किया था। इस मामले में कोर्ट द्वारा भेजा गया नोटिस भी शामिल था। भाजपा की आपत्ति को सही मानते हुए निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। इसके बाद एमपी कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने का फैसला किया था।