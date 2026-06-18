Chhatron Ki Goonj- मऊगंज की छात्रा का आखरी खत पढ़ भावुक हुए राहुल गांधी, कहा- ये सिस्टम का फेल्योर

आकांक्षा चतुर्वेदी उर्फ स्नेहा मऊगंज के नईगढ़ी के मगनिया (पुरवा) गांव में रहने वाले कृष्णकुमार चतुर्वेदी की बेटी थी। आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी और उसका NEET (NEET-UG 2026) का पेपर भी अच्छा गया था। लेकिन जब पता चला कि नीट का पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा होगी तो वो टूट गई और उसने अपनी जान दे दी। पिता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। पिता ने बताया कि बेटी शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छी थी और अव्वल आती थी। नीट की परीक्षा देने के बाद भी आकांक्षा काफी खुश थी। उसने बताया था कि पेपर बहुत अच्छा गया है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन पेपर लीक होने के बाद से वो आहत थी और 20 मई को उसने नागपुर में अपनी जान दे दी।