मंदसौर में CM से सम्मानित महिला की संदिग्घ मौत, पति भाजपा नेता बिना पोस्टमार्टम ले गया शव

BJP Leader Wife suspicious death: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से बड़ा मामला सामने आया है। जिले के पिपलियामंडी थानाक्षेत्र के ग्राम उजागरिया में भाजपा नेता संजय चुण्डावत (Sanjay Chundawat) की पत्नी वर्षा चुण्डावत (Varsha Chundawat)की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतका के मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पति संजय चुण्डावत के खिलाफ आत्महत्या लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जबकि घटना के बाद से के वह फरार बताया जा रहा है। मृतिका ने मौत से पहले अपने इंस्टाग्राम आकउंट पर एक भावुक स्टोरी भी डाली थी।