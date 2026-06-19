8 शहरों में खत्म होगी गैस की झंझट, एमपी में 282 करोड़ से लगेंगे प्लांट

MP CBG Plants- एमपी में नगरों में निकलने वाले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 15 नगरीय निकायों में सीबीजी के आठ प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। इन सीबीजी प्रोजेक्ट की लागत 282.44 करोड़ है। इनमें प्रतिदिन 1055 टन कचरे का इस्तेमाल होगा और 40 टन गैस का उत्पादन होगा। यह गैस नगरीय निकायों के इस्तेमाल के साथ बेची भी जाएगी। इसी के साथ गैस की किल्लत कम होगी। कंपोस्ट और आरडीएफ के भी व्यावसायिक इस्तेमाल से भी राजस्व प्राप्त होगा। नगरीय विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत यह काम कराया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट का काम पीपीपी आधार पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत किया जा रहा है। इसमें कचरे के संग्रहण और परिवहन की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकायों की होगी।