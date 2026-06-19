स्टूडेंट को 17 कोचों से पहुंचाएंगे एग्जाम सेंटर, NEET के लिए रेलवे की बड़ी व्यवस्था

NEET UG - राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट NEET UG Re Exam के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी भोपाल में जबर्दस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न-पत्र आ गए हैं। भारतीय वायुसेना के दो विशेष विमानों से आए पेपर्स को बैंक लॉकर में कड़ी सुरक्षा के बीच रख दिया गया है। नीट में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर किसी भी हाल में तनाव नहीं देने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। नीट परीक्षा के चलते रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय भी लिया है। 17 कोचों वाली ट्रिप स्पेशल ट्रेन स्टूडेंट को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी।