भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने लगाई गुना विधायक को फटकार, सिंधिया कैंप के मंत्री को कहा था ‘नकारा’

Hemant Khandelwal rebuked BJP MLA Pannalal Shakya: मध्य प्रदेश के गुना से विधायक पन्नालाल शाक्य (BJP MLA Pannalal Shakya) को अपने ही सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर बयानबाजी करना महंगा पड़ा है। पार्टी संगठन ने उनकी बयानबाजी को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को भोपाल तलब किया। जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (Hemant Khandelwal) ने उन्हें फटकार लगाई है। और दोबारा पार्टी लाइन क्रॉस करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिसके बाद विधायक पन्नालाल के सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, संगठन और कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। बता दें, संगठन में कई नेताओं के बीच आपसी मतभेद के ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।