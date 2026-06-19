एयरफोर्स के विमान से आए पेपर, परीक्षा केंद्रों पर लग रहे 5 जी जैमर, भोपाल में नीट की तगड़ी व्यवस्था

NEET - नीट यूजी री-एग्जाम NEET UG Re Exam को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। प्रश्न-पत्र भारतीय वायुसेना के दो विशेष विमानों से राजधानी पहुंचाए गए हैं और उन्हें बैंक लॉकर में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। खास बात यह है कि किस परीक्षा केंद्र के लिए पेपर किस स्थान से जारी होंगे, इसकी जानकारी 21 जून की सुबह ही केंद्राध्यक्षों को मिलेगी। इसके बाद कमांडो, विशेष सुपरिटेंडेंट और पुलिस सुरक्षा के बीच प्रश्न-पत्र केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। जिले में इस बार 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को तनाव नहीं देने के निर्देश भी दिए गए हैं। नीट परीक्षा के चलते इंदौर से विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय भी लिया गया है।