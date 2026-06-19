एयरफोर्स के विमान से आए पेपर, परीक्षा केंद्रों पर लग रहे 5 जी जैमर, भोपाल में नीट की तगड़ी व्यवस्था

NEET Re Exam - Patrika.com
NEET - नीट यूजी री-एग्जाम NEET UG Re Exam को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। प्रश्न-पत्र भारतीय वायुसेना के दो विशेष विमानों से राजधानी पहुंचाए गए हैं और उन्हें बैंक लॉकर में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। खास बात यह है कि किस परीक्षा केंद्र के लिए पेपर किस स्थान से जारी होंगे, इसकी जानकारी 21 जून की सुबह ही केंद्राध्यक्षों को मिलेगी। इसके बाद कमांडो, विशेष सुपरिटेंडेंट और पुलिस सुरक्षा के बीच प्रश्न-पत्र केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। जिले में इस बार 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को तनाव नहीं देने के निर्देश भी दिए गए हैं। नीट परीक्षा के चलते इंदौर से विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय भी लिया गया है।
चुनाव से भी भारी सुरक्षा इंतजाम, एआइ आधारित सीसीटीवी सिस्टम से रियल टाइम नजर
री-एग्जाम में सुरक्षा को लेकर तकनीक और फोर्स दोनों का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर 5जी सिग्नल जैमर सक्रिय रहेंगे, ताकि बाहरी संपर्क न हो सके। वहीं एआइ आधारित सीसीटीवी सिस्टम से हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर रहेगी।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने परीक्षा को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण बनाने के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट कहा, चेकिंग के समय परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो। ऐसे चीजें जिससे नकल की संभावना न हो, उसे न उतारें।
इस बार परीक्षार्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा।
इस बीच नीट परीक्षा के चलते रेलवे ने भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। इंदौर में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और नीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने इंदौर-भोपाल-रतलाम और डॉ. आंबेडकर नगर-बांद्रा टर्मिनस के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है।
इन ट्रेनों से तीन राज्यों के रेल यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। मप्र के साथ ही महाराष्ट्र एवं गुजरात के यात्रियों को भी सुविधा होगी।
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