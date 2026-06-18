‘क्यों हुआ टि्वशा का गर्भपात…’, समर्थ-गिरिबाला ने बोला झूठ ! 3 थ्योरी में उलझी CBI

टि्वशा की प्रेग्नेंसी से जुड़ी तीन अलग-अलग थ्योरी लोगों के सामने आई है। हालांकि इनमें से कौन सी थ्योरी सही है इस पर सीबीआई की जांच चल रही है। टि्वशा की मौत को लेकर गर्भपात का एंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर टि्वशा के मायके पक्ष, ससुराल पक्ष और जांच के दौरान सामने आए बयानों में कई विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई अब गर्भपात से जुड़ी विभिन्न थ्योरियों की जांच कर रही है और चिकित्सकीय दस्तावेजों, डॉक्टरों के बयानों तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।