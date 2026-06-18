भोपाल में हर 3 मिनट में बत्ती गुल, मेंटनेंस के नाम पर 7 घंटे कटौती, मई में 14,974 बार कटी बिजली

ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिजली के पॉवर कट की रिपोर्ट के आधार पर स्थिति सामने आई है। असके अलावा मई के महीने में पांच मिनट से अधिक समय तक चलने वाले पॉवर कट भी 6,896 बार हुए। खास बात ये है कि, ये हालत तब बने हैं, जब बिजली कंपनी पूरे साल मेंटनेंस के नाम शहरभर में प्रति दिन दो से सात घंटे का शट डाउन लेती आ रही है। कई बार तो ये शट डाउन 6 से 7 घंटे तक रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि, जब पूरे साल मेंटनेंस के नाम पर लाइनों को सुरक्षित बनाने का काम कियाडाता है तो फिर भी जरा सी आंधी नेटवर्क को हर थोड़ी देर में क्यों ध्वस्त कर दे रही है।