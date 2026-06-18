एमपी के 29 आइएएस अफसरों को बड़ा दायित्व, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश

IAS Officers- मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने बुधवार को 29 आइएएस अफसरों के तबादले किए। इनमें से अधिकांश अधिकारियों को अहम दायित्व दिए गए हैं। भोपाल, रीवा संभागायुक्तों को बदला गया है। अब राजधानी के कमिश्नर की कमान कर्मवीर शर्मा संभालेंगे। वे अभी खाद्य आयुक्त थे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले रीवा में लंबे समय से जमे बीएस जामोद की जगह सिरप कांड के बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर से हटाकर नगरीय विकास भेजे गए शीलेंद्र सिंह लेंगे। एसीएस अशोक बर्णवाल के अतिरिक्त प्रभार वाले दो विभाग वापस लिए गए हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त का प्रभार केसी गुप्ता संभालेंगे। पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी अनिरुद्ध मुकर्जी को दी गई है।