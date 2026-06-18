उमा भारती की तबीयत बिगड़ी, इलाज कराने रोका एमपी की पूर्व सीएम का काफिला

Uma Bharti- बीजेपी की वरिष्ठ नेता और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती Uma Bharti की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे कार से दिल्ली जा रहीं थीं कि रास्ते में ही बीमार हो गईं। मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 67 वर्षीय उमा भारती को तुरंत रोककर इलाज कराया गया। जब वे कुछ अच्छा महसूस करने लगीं तब दोबारा सफर शुरु किया। उमा भारती के स्टॉफ के अधिकारियों ने बुधवार को यह बात बताई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी तबीयत उस वक्त बिगड़ गई थी जब वे हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकली थीं। सड़क मार्ग से जा रहीं उमा भारती के साथ यह घटना यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में हुई थी। उनकी तबीयत खराब होने पर समर्थकों ने चिंता जताई। प्रदेश के साथ ही देशभर के वरिष्ठ नेताओं ने उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया।