एमपी के 4 जिलों का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देखे ‘मिनट-टू-मिनट’ कार्यक्रम

सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है जिसमें, राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनके स्वागत एवं विदाई के लिए मंत्रियों को नियुक्त (Ministers in Waiting) किया गया। नियुक्त किए मंत्री निर्धारित जिलों में पूरे समय राष्ट्रपति मुर्मू के साथ रहेंगे और आयोजनों की देख रेख करेंगे। विभाग द्वारा जारी लिस्ट में 18 जून को इंदौर में स्वागत की जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को दी गई है, जबकि 19 जून को विदाई के समय नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे। 18 जून बैतूल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, 18 एवं 19 जून को खंडवा में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, 20 एवं 21 जून को जबलपुर में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और 21 एवं 22 जून रीवा में नवीन नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला राष्ट्रपति की आगवानी एवं विदाई करेंगे। अंत में 22 जून को ग्वालियर में यह जिम्मेदारी फिर से तुलसीराम सिलावट को सौंपी गई है।