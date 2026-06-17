टि्वशा की हत्या हुई या सुसाइड…! 2 टेस्ट की रिपोर्ट उगलेगी सच, जल्द होगा बड़ा खुलासा

हाइकोर्ट में टि्वशा केस की पैरवी कर रहे वकील अनुराग श्रीवास्तव ने भी बताया है कि अब तक सीबीआई को ही दूसरी पोस्टमार्ट रिपोर्ट नहीं मिली है। एडवोकेट ने कहा, "जो कुछ पुराना अभी तक हुआ है, उसकी सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। जो सुविधाएं मिल रही थीं, उनका खुद इंस्पेक्शन हुआ है। जेल की सीनियर अथॉरिटीज ने इंस्पेक्शन किया, और इंस्पेक्शन के बाद हमें भी मीडिया से पता चला कि डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया है। अगर डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया है, तो इसका निश्चित रूप से यही आशय निकलता है कि कुछ न कुछ सुविधाएं वहां उनको प्रदान की जा रही थीं, जो नहीं दी जानी चाहिए थीं…"