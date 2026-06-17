UCC लागू करने MP CM ने कर दी घोषणा, इसी मानसून सत्र 2026 में पारित करेगी सरकार

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने UCC के मसौदे (UCC Bill Presented in MP Assembly )और विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था। इस समिति ने विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब प्रदेश की मोहन यादव सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है।