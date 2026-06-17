इंदौर कलेक्ट्रेट में बड़ा बदलाव, 8 SDM विदा, 3 अफसरों को एंट्री, घट गए अफसर

Indore: उधर जम्बो ट्रांसफर लिस्ट (MP Transfer Jumbo List) में नगर निगम के भी कई अधिकारी प्रभावित हुए हैं। सोमवार रात जारी ट्रांसफर लिस्ट में वे निगम अफसर भी शामिल हैं, जिनके एक वर्ष पूर्व तबादले हुए थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया था। इन अफसरों के तबादलों की अनुशंसा मंत्री और महापौर तक ने की थी। इस बार शासन ने इनका तबादला आदेश न जारी करते हुए उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा है। पिछले साल तबादला आदेश को लेकर कानूनी विवाद होने से इस बार राज्य शासन ने प्रक्रिया में सुधार किया है। पिछली बार जारी तबादला आदेश को न्यायालय में चुनौती मिलने के बाद सरकार ने इस बार प्रत्येक इंजीनियर के लिए अलग- अलग आदेश जारी किए हैं।