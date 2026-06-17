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इंदौर कलेक्ट्रेट में बड़ा बदलाव, 8 SDM विदा, 3 अफसरों को एंट्री, घट गए अफसर

MP transfer Indore: मध्य प्रदेश में तबादला प्रक्रिया पूरी हो गई। इंदौर में बड़ी संख्याम में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, सबसे बड़ा असर SDM स्तर पर नजर आया...

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इंदौर

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Sanjana Kumar

Jun 17, 2026

MP Transfer Indore

MP Transfer Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर कलेक्ट्रेट में तबादलों का दिखा बड़ा बदलाव। (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP Transfer: राज्य शासन द्वारा जारी तबादला सूची ने जिला प्रशासन की तस्वीर बदल दी है। बड़ी संख्या में अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का नया समीकरण बनने जा रहा है। सबसे बड़ा असर एसडीएम स्तर पर देखने को मिला है, जहां आठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह केवल तीन नए अधिकारियों की पदस्थापना की गई है।

इंदौर कलेक्ट्रेट में बड़ा बदलाव

प्रशासनिक हलकों में इसे इंदौर कलेक्ट्रेट (MP Transfer in Indore) के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अधिकारियों की संख्या घटने से आने वाले समय में कार्य विभाजन और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक दायित्व संभाल रहे रिंकेश वैश्य को अपर कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। प्रभारी अपर कलेक्टर के रूप में कार्यरत रोशन राय का तबादला मैहर कर दिया गया है। जिले में पहले चार से पांच अपर कलेक्टर थे, लेकिन कुछ समय से यह संख्या दो तक पहुंच गई है। एक अपर कलेक्टर निशा डामोर स्वास्थ्य कारणों से लंबे अवकाश पर हैं। ऐसे में प्रशासनिक कार्यों का मुख्य भार नवजीवन विजय पवार और रिंकेश वैश्य पर रहेगा।

अब जिम्मेदारियों का दबाव बढे़गा

प्रोटोकॉल और बड़े आयोजनों की चुनौती इंदौर में वीआइपी दौरे, राष्ट्रीय स्तर के आयोजन और सरकारी कार्यक्रम होते रहते हैं। ऐसे में प्रशासन का बड़ा हिस्सा प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है। अधिकारियों की संख्या कम होने से कार्यों के समन्वय और जिम्मेदारियों का दबाव बढऩे की स्थिति बन सकती है।

इन अधिकारियों का स्थानांतरण (MP Transfer Indore Collectorate)

सूची के अनुसार, राकेश मोहन त्रिपाठी को दमोह में अपर कलेक्टर, गोपाल वर्मा को भोपाल, नीरज खरे को टीकमगढ़, प्रदीप सोनी को आलीराजपुर, ओमनारायण बड़कुल को विदिशा, प्रिया पटेल को खंडवा, प्रियंका चौमिया को रतलाम और सीमा कनेश को शाजापुर स्थानांतरित किया गया है। तहसीलदार स्तर पर भी फेरबदल किया गया है। इंदौर में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार याचना दीक्षित को खंडवा और प्रभारी तहसीलदार बलवीर सिंह राजपूत को बुरहानपुर भेजा गया है। प्रभारी तहसीलदार सपना शर्मा का देवास से इंदौर स्थानांतरण किया गया है।

तीन संयुक्त कलेक्टर भेजे (MP Transfer 3 officers brought in)

तबादलों के बाद इंदौर जिले को तीन नए संयुक्त कलेक्टर मिले हैं। शासन ने श्रुति अग्रवाल, राहुल गुप्ता और अलका सिंह बामनकर की पदस्थापना की है। हालांकि आठ अधिकारियों के स्थानांतरण के मुकाबले केवल तीन अधिकारियों की नियुक्ति होने से अनुभवी अधिकारियों की कमी महसूस की जा सकती है। सूत्रों का मानना है कि प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए आने वाले समय में शासन द्वारा कुछ और पदस्थापनाएं की जा सकती हैं।

जम्बो ट्रांसफर लिस्ट जारी, मंत्री-महापौर को चुनौती देने वाले शहर से बाहर

Indore: उधर जम्बो ट्रांसफर लिस्ट (MP Transfer Jumbo List) में नगर निगम के भी कई अधिकारी प्रभावित हुए हैं। सोमवार रात जारी ट्रांसफर लिस्ट में वे निगम अफसर भी शामिल हैं, जिनके एक वर्ष पूर्व तबादले हुए थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया था। इन अफसरों के तबादलों की अनुशंसा मंत्री और महापौर तक ने की थी। इस बार शासन ने इनका तबादला आदेश न जारी करते हुए उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा है। पिछले साल तबादला आदेश को लेकर कानूनी विवाद होने से इस बार राज्य शासन ने प्रक्रिया में सुधार किया है। पिछली बार जारी तबादला आदेश को न्यायालय में चुनौती मिलने के बाद सरकार ने इस बार प्रत्येक इंजीनियर के लिए अलग- अलग आदेश जारी किए हैं।

अदालत में दी थी चुनौती

मालूम हो, पिछले वर्ष नगर निगम के इंजीनियर शैलेंद्र मिश्रा, अंकेश बिरथरिया, राहुल रघुवंशी, प्रभात तिवारी, अंकुश चौरसिया, अतीक खान और शिवराज सिंह यादव का स्थानांतरण किया गया था। इन्होंने अदालत में यह कहते हुए इसे चुनौती दी थी कि उनकी मूल पदस्थापना नगर निगम में है, इसलिए उनका सामान्य तबादला नहीं किया जा सकता। इस पर उन्हें राहत मिल गई और वे निगम में ही कार्यरत रहे। इस दौरान उन्हें निगम में ही उच्च पद का प्रभार दे दिया गया था। इन अफसरों में से कई की कार्यप्रणाली बेहद विवादित रही थी।

सातों इंजीनियर्स को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का लिया था निर्णय

सरकार ने पिछली प्रक्रिया में सुधार करते हुए मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सातों इंजीनियरों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी के नाम से अलग-अलग आदेश जारी किए और पूर्व के तबादला आदेश को निरस्त कर दिया गया।

इन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा (MP transfer Sent on deputation)

- उपयंत्री शिवराज यादव को प्रतिनियुक्ति पर सतना भेजा है। यादव पर जोन 22 में पदस्थ रहते एक बिल्डिंग मालिक से अवैध वसूली करने और पैसे नहीं मिलने पर बिल्डिंग गिराने का आरोप था। उनकी विभागीय जांच हुई, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

- उपयंत्री शैलेंद्र मिश्रा-रतलाम।

- विनोद अग्रवाल-छिंदवाड़ा।

- अतीक खान-सिंगरौली।

- उद्देश्य तिवारी-सिंगरौली।

- प्रभात तिवारी-रीवा।

- राहुल रघुवंशी-जबलपुर।

- हरीश श्रीवास्तव-उज्जैन।

- शैलेश अवस्थी-गुना।

- श्रीकांत काटे-ग्वालियर।

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Updated on:

17 Jun 2026 10:58 am

Published on:

17 Jun 2026 10:29 am

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