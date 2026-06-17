गिरिबाला-समर्थ को VIP Treatment देने वाले जेल अधीक्षक समेत 25 से ज्यादा का तबादला

MP Transfer: जेल विभाग में 25 से ज्यादा अधिकारियों के ट्रांसफर। (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP transfer: जेल विभाग ने 20 से ज्यादा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। जिसमें सबसे चर्चित नाम ग्वालियर के जेल अधीक्षक विदित सिरवैया का है। जिन्हें ग्वालियर से हटाकर सर्किल जेल शिवपुरी का प्रभारी अधीक्षक बनाया है। बता दें सिरवैया से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जिसमें ब्लैकमेलर ने जेल में वसूली और नशेबाजी का वीडियो भेजकर उनसे 5 लाख मांगे। रकम नहीं भेजने पर वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने की धमकी दी। जिस पर जेल अधीक्षक द्वारा ब्लैकमेलिंग की लिखित शिकायत बहोड़ापुर थाने में दर्ज करवाई गई।
वहीं परिवहन के करोड़पति आरक्षक सौरभ शर्मा और ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ जैसे हाईप्रोफाइल बंदियों की जेल में देखरेख करने वाले कथित VIP ट्रीटमेंट देने वाले भोपाल जेल अधीक्षक का भी तबादला किया गया है। अधीक्षक राकेश भांगरे को केंद्रीय जेल ग्वालियर का प्रभारी अधीक्षक बनाया गया है। बता दें हाल ही में भांगरे पर पूर्व जज गिरिबाला और समर्थ को जेल के भीतर वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा था।
अधिकारी - वर्तमान पदस्थापना - नई पदस्थापना
दिनेश नरगावे - जेल मुख्यालय, भोपाल केंद्रीय जेल, इंदौर
अलका सोनकर - केंद्रीय जेल, इंदौर जेल मुख्यालय, भोपाल
विदित सिरवैया - प्र. अधीक्षक, केंद्रीय जेल ग्वालियर - सर्किल जेल, शिवपुरी
राकेश भांगरे - प्र. अधीक्षक, केंद्रीय जेल, भोपाल - केंद्रीय जेल, ग्वालियर
रमेशचंद्र आर्य - प्र. अधीक्षक, सर्किल जेल शिवपुरी - केंद्रीय जेल, सागर
देवेंद्र कुमार - सारस जिला जेल, उमरिया - जिला जेल, खण्डवा
मानेंद्र सिंह परिहार- अधीक्षक, केंद्रीय जेल सागर - केंद्रीय जेल, भोपाल
अदिति चतुर्वेदी- जिला जेल, खण्डवा - केंद्रीय जेल, नरसिंहपुर
यशवंत मांझी - जिला जेल, नीमच - प्र. अधीक्षक, जिला जेल, मंदसौर
दिलीप सिंह - जिला जेल, छतरपुर - जिला जेल, हरदा
योगेंद्र परमार - केंद्रीय जेल, रीवा - केंद्रीय जेल, छतरपुर
बता दें कि नई तबादला नीति के तहत मध्य प्रदेश में 1 जून से तबादलों से रोक हटाते हुए तबादले शुरू किए गए थे। 1 जून से शुरू हुए इन तबादलों की अंतिम तारीख 15 जून थी। लेकिन कई विभाग में तबादलों पर अनुमोदन के बावजूद तबादला आदेश तय समय पर जारी नहीं हो पाए थे। सीएम डॉ. मोहन यादव ने गत दिवस मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की मांग के बाद 24 घंटे की अवधि और बढ़ाते हुए आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक जिन विभागों में अधिकारी कर्मचारी ज्यादा हैं और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले 16 जून रात 12 बजे तक करने की अनुमति मिली। इसके बाद जेल विभाग समेत सभी विभागों में रात 12 बजे तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की गई है।
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