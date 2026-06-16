तबादलों की तारीख बढ़ाई, एमपी कैबिनेट में इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट समेत 24,200 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर

MP Cabinet Meeting में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अहम फैसला भी लिया गया। इसके तहत परोपकारी और कल्याणकारी संस्थाएं हैं, इनमें से जो कोई भी संस्थान मध्य प्रदेश में एक बड़ा चिकित्सालय स्थापित करना चाहती हैं, तो ऐसी संस्थाओं को प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी। जमीन के साथ ही उन्हें सुपरस्पेशिलिटी के इक्विपमेंट क्षेत्र के हिसाब से यानी जो समृद्ध क्षेत्र हैं ए बी सी जैसे कैटेगरी वाले उसके अनुसार मशीनों के लिए पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा। प्रस्तावित इस मुद्दे पर 5 मंत्रियों की कमेटी गठित की है। ये कमेटी इन संस्थानों के सारे मापदंड तैयार करेगी। इसकी नीति तैयार कर बड़े धर्मार्थ संस्थान, कल्याणकारी या परोपकारी और चैरिटेबल संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। छोटे जिलों को जहां अस्पतालों की आवश्यकता है, वहां 200 बिस्तर के अस्पताल लगाए जा सकेंगे। आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं इनमें उपलब्ध की जा सकेंगी।