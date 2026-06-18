‘सनातन बोर्ड होता तो राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं होता’, भोपाल में बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर

Bhopal News : अयोध्याधाम के श्रीराम मंदिर में करोड़ों के गबन का मामला इन दिनों खासा सुर्खियों में है। इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कथा करने आए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पत्रिका से हुए साक्षात्कार के दौरान कहा है कि, 'अगर आज सनातन बोर्ड होता तो राम मंदिर में चंदे की चोरी नहीं होती, क्योंकि इस बोर्ड का संचालन चारों शंकाराचार्य में कोई एक देख रहे होते। उनकी देखरेख में ये संभव नहीं था।' आइये जानते हैं ठाकुर से खास बातचीत के प्रमुख अंश…।