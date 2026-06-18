18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘सनातन बोर्ड होता तो राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं होता’, भोपाल में बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर

kathavachak Devkinandan Thakur Interview : पत्रिका से खास बातचीत में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा- '10 बच्चे भी हो जाएं तो क्या बुराई है, कम से कम दो-तीन तो करें'।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

image

Rupesh Mishra

Jun 18, 2026

kathavachak Devkinandan Thakur Interview

kathavachak Devkinandan Thakur Interview (कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से खास बातचीत Photo Source- Patrika)

Bhopal News : अयोध्याधाम के श्रीराम मंदिर में करोड़ों के गबन का मामला इन दिनों खासा सुर्खियों में है। इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कथा करने आए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पत्रिका से हुए साक्षात्कार के दौरान कहा है कि, 'अगर आज सनातन बोर्ड होता तो राम मंदिर में चंदे की चोरी नहीं होती, क्योंकि इस बोर्ड का संचालन चारों शंकाराचार्य में कोई एक देख रहे होते। उनकी देखरेख में ये संभव नहीं था।' आइये जानते हैं ठाकुर से खास बातचीत के प्रमुख अंश…।

सवाल- क्या धर्म आस्था से ज्यादा राजनीति का विषय है?

जवाब- आजादी के बाद से कभी हमने अपने धर्म संस्कृति और परंपराओं को प्रकट नहीं किया। धार्मिक भावना को छिपाते गए। अब हमें सनातन की खुलकर बात करनी चाहिए। मेरा मानना है कि, अगर किसी भी पार्टी में कोई सनातनी है और सनातनी परंपरा का निर्वहन करता है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है।

सवाल- राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना से भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है?

जवाब- भगवान राम पूरे जगत के हैं। उनके मंदिर से आ रही चोरी की आवाजें भावना को ठेस पहुंचाने वाली हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, उन्हें धन भेंट कर वहां से खुद हट जाना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि, सनातन बोर्ड बनना चाहिए।

सवाल- बेरोजगारी के दौर में आप माता-पिता को बच्चे की शादी 20-25 साल में करने की सलाह क्यों देते हैं?

जवाब- या बच्चा 35 या 50 साल तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो तो क्या उसकी शादी नहीं करें…। आप कब शादी करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूं कि विवाह की उम्र 20-25 साल है। विदेश में 16 साल के बच्चे को माता-पिता घर से बाहर कर देते हैं। बच्चा खुद अपने खर्चे चलाता है। मेरा मानना है कि, आप उस दिन सेटल हो जाते हैं, जिस दिन दो रुपए कमाकर घर लौटते हैं। बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी होना सेटल होना नहीं कहलाता।

सवाल- इस मंहगाई में आप 5-5 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं?

जवाब- अरे.. 5 क्या 10 हो जाएं तो क्या बुराई है। कम से कम दो-तीन तो करें। एक जगह गया था तो पता चला कि, इकलौते बेटे का सड़क हादसे में निधन हो गया। अब माता - पिता जीवन किस दुख के साथ जी रहे होंगे। भगवान ने दो आंख, दो किडनी, दो हाथ और दो पैर इसीलिए नहीं दिए, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चलाया जा सके।

बच्चों की सॉफ्ट तस्वीरें इंटरनेट पर क्राइम, मस्ती पड़ेगी भारी, न दलील चलेगी न पैरवी सीधे जेल, ग्वालियर में केस दर्ज

ये भी पढ़ें
Cyber Crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Jun 2026 07:51 am

Published on:

18 Jun 2026 07:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘सनातन बोर्ड होता तो राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं होता’, भोपाल में बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएम मोहन यादव का ताबड़तोड़ एक्शन, सीएस से बात की और हटा दिए अफसर, किसी को भनक तक नहीं लगी

सीएम मोहन यादव और सीएस अनुराग जैन
भोपाल

एमपी के 29 आइएएस अफसरों को बड़ा दायित्व, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश

Transfer orders issued for 29 IAS officers in MP
भोपाल

उमा भारती की तबीयत बिगड़ी, इलाज कराने रोका एमपी की पूर्व सीएम का काफिला

Former MP CM Uma Bharti health deteriorates
भोपाल

एमपी के 4 जिलों का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देखे ‘मिनट-टू-मिनट’ कार्यक्रम

President Draupadi Murmu MP Visit minute to minute program ministers in waiting
भोपाल

'रामराज्य की भावना पर चल रही सरकार', नागदा में सीएम मोहन यादव ने किए कई ऐलान

cm mohan yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.