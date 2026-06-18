सीएम मोहन यादव का ताबड़तोड़ एक्शन, सीएस से बात की और हटा दिए अफसर, किसी को भनक तक नहीं लगी

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में भले ही 16 जून को तबादलों पर प्रतिबंध लागू हो गया पर प्रशासनिक सर्जरी जारी है। 17 जून को प्रदेश के करीब ढाई दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। इनमें से कुछ अफसरों को जहां विभिन्न नकारात्मक कारणों से हटाया गया वहीं अनेक अधिकारियों को अच्छे कार्यों के लिए अहम दायित्व देकर उत्साहित किया गया। प्रशासनिक दृष्टि से यह फेरबदल काफी महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि सीएम मोहन यादव CM Mohan Yadav ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया। उन्होंने आइएएस अधिकारियों की पदस्थापना के संबंध में केवल मुख्य सचिव यानि सीएस अनुराग जैन से ही अंतिम चर्चा की। गोपनीयता ऐसी थी कि सूची जारी होने पर ही अधिकारियों व अन्य संबंधितों को ट्रांसफर होने का पता चला।