MP Monsoon 2026 की थमी रफ्तार, मौसम विभाग का ताजा अपडेट नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कराएगा बारिश

उधर, गुरुवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (New western Disturbance) होने की संभावना है। इसके चलते आगे प्री-मानसून एक्टिविटी बनी रहेगी। जून में प्रदेश में अब तक 41 मिमी बारिश होना चाहिए, जबकि 26.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य से कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश के मुकाबले पश्चिमी मध्यप्रदेश में ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन वह भी सामान्य से कम ही है। आलीराजपुर में तो बारिश का खाता भी नहीं खुला है। बड़वानी में अब तक महज 2.3 तो देवास में 5.8, खरगोन में 5.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।