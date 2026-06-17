Re NEET Exam देना है, तो फॉलो करें MP के एक्सपर्ट्स के ये 8 इम्पोर्टेड टिप्स और तैयारी के साथ दें परीक्षा

Re NEET Exam: अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सुबह की पहली किरण को रोक नहीं सकता। एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा रद्द किए जाने के बाद ग्वालियर के कोचिंग गलियारों में छाई मायूसी अब संकल्प में बदल चुकी है। आगामी 21 जून (रविवार) को होने जा रही 'री-नीट' परीक्षा को लेकर छात्रों ने कमर कस ली है। बरसों की तपस्या, रातों की नींद और मानसिक तनाव के बाद पेपर लीक की खबर ने युवाओं के सीने में नाराजगी जरूर भरी है, लेकिन अब वक्त मायूस होने का नहीं, बल्कि इस दूसरे मौके को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का है। शहर के कोचिंग सेंटर्स पर इस समय बस एक ही सुगबुगाहट है- 'क्या इस बार पेपर कठिन होगा?' छात्रों के मन में आशंकाएं और चुनौतियां भारी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो योद्धा पहले दौर की तपिश झेल चुका है, उसे दोबारा रणभूमि में उतरने से डरना नहीं चाहिए।