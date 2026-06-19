तंज को तारीफ में बदल गए जीतू पटवारी, ‘चप्पू’ पर दिया सबसे अनोखा जवाब

मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को उज्जैन जिले के महिदपुर में थे। एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। महिदपुर में 207 करोड़ की सौगातें देते हुए उन्होने कहा था कि पप्पू और पप्पू को चलाने वाले चप्पू, सब एक ही लाइन में खड़े हैं। पार्टी की कमान नौसिखियों को सौंप दी गई है। यदि कोई गाड़ी आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ठोंक दे तो उसमें हमारा क्या दोष है। कांग्रेस अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब लाडली बहना योजना से जब सरकार कार्यकर रही है तो कांग्रेस नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए।