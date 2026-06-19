नीमच मंडी में किस फसल ने मचाया धमाल? पोस्ता पहुंचा डेढ़ लाख पार

MP Mandi Bhav Today- मध्यप्रदेश में शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में तेजी और नरमी का रुख देखा गया। कई उपज के भाव अच्छे मिले, वहीं कुछ उपज के भावों में कमी भी देखी गई। राजस्थान सीमा के करीब स्थित नीमच मंडी में लहसुन की आवक अच्छी रही। मानसून से पहले किसानों की उपज मंडियों में पहुंच रही है। इसमें प्याज और लहसून शामिल हैं। इसके बाद इन्हें वेयरहाउस में स्टोर कर वा दिया जाएगा। 15 हजार 345 बोरी लहसुन आया, वहीं पोस्ता डेढ़ लाख रुपए प्रति क्विंटल बिका। आइए जानते हैं मालवा निमाड़ के साथ ही इंदौर और भोपाल की मंडियों में शुक्रवार के भाव…।