‘हाथ-पैर बांध मारे डंडे, पैर में गाड़ी कील’, 8 साल की बच्ची को ‘मौत की सजा’, ग्वालियर में उखड़ी सांसें

Gwalior -ग्वालियर में चोरी के शक में 8 वर्ष की मासूम को ऐसी सजा दी गई, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पुरानी छावनी के बरा गांव में गुरुवार रात पड़ोसी ऑटो चालक आमीन खान और पत्नी ने बच्ची के हाथ-पैर बांधकर पीटा। वह चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन बस्ती तमाशबीन बनी रही। देर रात घायल हालत में बच्ची किसी तरह घर पहुंची। बिना कुछ खाए-पिए सो गई, लेकिन शुक्रवार सुबह फिर उसकी आंखें नहीं खुलीं। पुलिस ने आरोपी आमीन खान को हिरासत में लिया है। पूछताछ में स्वीकारा कि चोरी के शक में बच्ची की पिटाई की। पिता ने बताया कि बच्ची के पैर में कील के निशान मिले। इधर ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 15 वर्षीय एक नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया है।