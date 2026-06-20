‘हाथ-पैर बांध मारे डंडे, पैर में गाड़ी कील’, 8 साल की बच्ची को ‘मौत की सजा’, ग्वालियर में उखड़ी सांसें

Death sentence for 8 year old girl in Gwalior - प्रतीकात्मक फोटो
Gwalior -ग्वालियर में चोरी के शक में 8 वर्ष की मासूम को ऐसी सजा दी गई, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पुरानी छावनी के बरा गांव में गुरुवार रात पड़ोसी ऑटो चालक आमीन खान और पत्नी ने बच्ची के हाथ-पैर बांधकर पीटा। वह चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन बस्ती तमाशबीन बनी रही। देर रात घायल हालत में बच्ची किसी तरह घर पहुंची। बिना कुछ खाए-पिए सो गई, लेकिन शुक्रवार सुबह फिर उसकी आंखें नहीं खुलीं। पुलिस ने आरोपी आमीन खान को हिरासत में लिया है। पूछताछ में स्वीकारा कि चोरी के शक में बच्ची की पिटाई की। पिता ने बताया कि बच्ची के पैर में कील के निशान मिले। इधर ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 15 वर्षीय एक नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया है।
छावनी पुलिस के मुताबिक बच्ची के घर के पास ही आमीन रहता है। बच्ची अपनी मां के निधन के बाद पिता और हमउम्र भाई के साथ रहती थी। गुरुवार शाम अन्य बच्चों के साथ खेलते- खेलते आरोपी के घर पहुंच गई थी। शाम को आमीन घर लौटा तो उसे गहने और 20 हजार रुपए गायब मिले। आसपास के बच्चों से पूछताछ की तो पड़ोसी की बेटी पर शक हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह बच्ची को दुकान से बाल पकड़कर घसीटते हुए घर ले गया। हाथ-पैर बांध दिए गए। डंडों से कलाई और तलवों पर वार किए। लगातार मारपीट और डर के कारण बच्ची ने गहने घर में छिपाने की बात कबूल कर ली। इसके बाद आरोपी दंपती उसे उसके घर ले गए और गहने बरामद किए।
गहने, पैसे चोरी के शक में बच्ची के साथ मारपीट की गई। सुबह उसकी मौत हो गई। प्रथमदृष्टया गहरी चोटों के कारण मौत की आशंका है। आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। संतोष यादव, थाना प्रभारी, पुरानी छावनी
पिता मजदूरी पर गया था। रात को लौटने पर पता चला कि बच्ची को कुछ देर बाद फिर घर ले जाकर पीटा गया। आरोपी के घर पहुंचे तो बेटी अधमरी हालत में मिली। हाथ-पैरों में जख्म थे। बेहद डरी हुई थी। पिता ने सोचा, सुबह डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन बच्ची की सुबह ही नहीं हुई। उसकी कलाइयों, तलवों में सूजन थी। पैरों में कील जैसा घाव भी मिला।
सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी आमीन खान को हिरासत में ले लिया। उसने पूछताछ में स्वीकार कर लिया है कि बच्ची को चोरी के शक में मारा था। कुछ गहने मिलने पर उम्मीद जगी थी कि गायब 20 हजार रुपए भी मिल जाएंगे, इसलिए बच्ची को दोबारा बुलाकर पीटा।
बस्ती के लोग तमाशबीन बने रहे
अधमरी हालत में घर छोड़ा
फिर दोबारा ले जाकर किया टॉर्चर
सुबह बिस्तर पर मिली लाश
पिता बोले- पैर में कील के निशान
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