‘मेरी बंदूकबाज पत्नी से बचाओ Status लगाकर डरा रही…’, ग्वालियर में पति को धमका रही पत्नी

पति राहुल ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2026 को शिवपुरी निवासी राखी जाटव से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही पत्नी अपने घर चली गई। बीती 15 मई को ससुराल आई थी, लेकिन 23 मई को बिना बताए घर छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर पांच लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। साथ ही धमकाने भी लगी। पत्नी ने अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों की मदद से सोने-चांदी के सारे जेवर चोरी करवा लिए। इतना ही नहीं लोगों को धमकाने का काम भी किया। जेवरात चोरी होनी की एफआइआर पहले ही थाने में लिखी जा चुकी है।