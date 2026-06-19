19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘मेरी बंदूकबाज पत्नी से बचाओ Status लगाकर डरा रही…’, ग्वालियर में पति को धमका रही पत्नी

Gun-toting Bride: पति पुलिस को बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2026 को शिवपुरी निवासी राखी जाटव से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही पत्नी अपने घर चली गई।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jun 19, 2026

Husband-wife fight: शादी के एक महीने बाद पति को छोड़ा (Photo Source - Patrika)

Husband-wife fight: शादी के एक महीने बाद पति को छोड़ा (Photo Source - Patrika)

Husband-wife fight: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पति अपनी पत्नी से ही परेशान है। उसने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पत्नी पर जेवर चोरी, 5 लाख रुपये की मांग, धमकी और कई शादियां करने के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है।

जानकारी के मुताबिक बिजौली थाना क्षेत्र के मुगुलपुरा निवासी राहुल जाटव ने अपनी पत्नी, सास, साली और शिवपुरी साइबर सेल में पदस्थ एक आरक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सभी पर गंभीर आरोप लगाए गए है। पीड़ित पति ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसकी पत्नी लुटेरी दुल्हन के गिरोह से जुड़ी हुई है। ये गिरोह शादी के नाम पर लोगों को परेशान करके उनसे ठगी करता है।

Husband-wife fight

इंस्टाग्राम पर बंदूक के साथ स्टेटस लगाकर डरा रही पत्नी


14 अप्रैल को हुई थी शादी

पति राहुल ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2026 को शिवपुरी निवासी राखी जाटव से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही पत्नी अपने घर चली गई। बीती 15 मई को ससुराल आई थी, लेकिन 23 मई को बिना बताए घर छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर पांच लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। साथ ही धमकाने भी लगी। पत्नी ने अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों की मदद से सोने-चांदी के सारे जेवर चोरी करवा लिए। इतना ही नहीं लोगों को धमकाने का काम भी किया। जेवरात चोरी होनी की एफआइआर पहले ही थाने में लिखी जा चुकी है।

पत्नी को बंदूकों से है लगाव

पति ने बताया कि पत्नी को बंदूकों से बहुत लगाव है। वह कई बार गन के साथ फोचो खिंचवाकर अपने स्टेट्स पर डालती है और मुझे ब्लैकमेल करती है। राहुल ने पुलिस को कुछ फोटो और वीडियो भी सौंपे हैं। उसका आरोप है कि पत्नी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें और स्टेटस साझा कर लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास करती है। साथ ही उसने यह भी दावा किया है कि उसे अनजान नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

मांग रही 5 लाख रुपए

राहुल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पत्नी मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती है। उसने धमकी दी है कि अगर पांच लाख रुपए नहीं दिए तो वह मीडिया के सामने यह आरोप लगाएगी कि उससे जबरन देह व्यापार कराया जाता था। पीड़ित का कहना है कि उसे और उसके परिवार को झूठे मामलों में फंसाने तथा बदनाम करने की धमकियां भी दी जा रही हैं।

गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर भोपाल में आकार लेगा इकाई सिटी, केंद्र देगा 10 हजार करोड़

ये भी पढ़ें
Bhopal EKAI City Gift City Model

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 12:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘मेरी बंदूकबाज पत्नी से बचाओ Status लगाकर डरा रही…’, ग्वालियर में पति को धमका रही पत्नी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, मां की ‘वसीयत’ में एक बेटे का हिस्सा बढ़ा

Gwalior High Court: हाइकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला (Photo Source- freepik)
ग्वालियर

39 साल बाद किसानों को राहत, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाया

MP High Court Big Decision for Land Acquisition Case MP farmers
ग्वालियर

ग्वालियर को मिलेगी 5 नई सड़कों की सौगात, 15 मीटर चौड़ा बायपास बनेगा, DPR तैयार

Gwalior five new roads construction project bypass DPR ready
ग्वालियर

ग्वालियर…फैट बढ़ाने के लिए दूध-मावा में मिला रहे रिफाइंड तेल

फैट बढ़ाने के लिए दूध-मावा में मिला रहे रिफाइंड तेल
ग्वालियर

आयुर्वेद अस्पताल में 50% तक बढ़े दर्द के मरीज, धूप से दूरी और घंटों बैठकर काम करने की आदत ने मांसपेशियों को बनाया कमजोर

lifestyle
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.