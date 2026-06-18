ग्वालियर…फैट बढ़ाने के लिए दूध-मावा में मिला रहे रिफाइंड तेल

ग्वालियर. अगर आप बाजार से दूध, मावा या अन्य दुग्ध उत्पाद खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आपके स्वास्थ्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले में मिलावटखोर दूध में पानी तो मिला ही रहे हैं, अब फैट बढ़ाने के लिए सीधे रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रहे हंै। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा विभाग की चलित लैब (एमएफटीएल) की जांच रिपोर्ट में हुआ है। विभाग द्वारा पिछले करीब 14 महीनों में जिलेभर से 4,491 नमूने लिए गए, जिनमें से 225 नमूने मौके पर ही फेल पाए गए। सबसे ज्यादा मिलावट दुग्ध उत्पादों और नाश्ते की दुकानों पर मिलने वाले खाद्य तेल में सामने आई है।