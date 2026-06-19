‘पहले खुद की स्थिति देखें’, इमरती देवी के दिग्विजय को लेकर दिए बयान पर जयवर्धन सिंह का पलटवार

जयवर्धन सिंह के बाद कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने इमरती देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, तो इनका क्या हाल होगा। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब ग्वालियर-चंबल संभाग में बिना उनके पत्ता भी नहीं हिलता था लेकिन आज बीजेपी में एक-एक पद के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। सिकरवार ने कहा कि उनके साथ गए 22-23 लोग आज हाशिये पर हैं, 5-6 जो रह भी गए हैं उनको भी अगले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी निपटा देगी। सिकरवार ने कहा कि इमरती देवी ने जिस मकसद से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, वह उद्देश्य सफल नहीं हो पाया है।