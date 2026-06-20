भोपाल के RGPV में NEET जैसा कांड : एग्जाम में फिजिक्स की जगह बांट दिया केमिस्ट्री का पेपर

RGPV Bhopal :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में भी नीट परीक्षा से मिलता जुलता एक हैरान करने वाला कांड सामने आया है। शुक्रवार को यहां पॉलिटेक्निक के फिजिक्स विषय की प्रदेशभर में परीक्षा थी। लेकिन, परीक्षार्थियों को केमेस्ट्री का पेपर थमा दिया गया। छात्रों द्वारा विरोध दर्ज कराते हुए मामला उठाए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन को इसका पता चला। बाद में प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों में पेपर की सॉफ्ट कॉपी भेजी गई, जिससे प्रिंट कर फिजिक्स का पेपर दिया गया। बताया जा रहा है कि, इस पूरे घटनाक्रम में एक घंटे परीक्षा प्रभावित हुई।