बाहर नहीं रह पाएगी सोनम रघुवंशी! फिर जाएगी जेल, 3 सवालों में उलझी जमानत

Sonam Raghuvanshi: इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के बहुचर्चित हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। अपने पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आ गई है। उसे जमानत मिल गई है। हालांकि मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह पाएगी। उसे फिर जेल पहुंचाने के लिए जमानत को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोनम रघुवंशी को उसके ही सवालों में उलझाने की कवायद की जा रही है।