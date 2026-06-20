बाहर नहीं रह पाएगी सोनम रघुवंशी! फिर जाएगी जेल, 3 सवालों में उलझी जमानत

Sonam Raghuvanshi- AI Image
Sonam Raghuvanshi: इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के बहुचर्चित हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। अपने पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आ गई है। उसे जमानत मिल गई है। हालांकि मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह पाएगी। उसे फिर जेल पहुंचाने के लिए जमानत को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोनम रघुवंशी को उसके ही सवालों में उलझाने की कवायद की जा रही है।
राजा रघुवंशी मर्डर केस Raja Raghuvanshi Murder Case में सोनम को जमानत मिल जाने पर देशभर में एक बार फिर यह केस सुर्खियों में आ गया। आरोपी पत्नी के जेल से बाहर आ जाने पर जहां राजा रघुवंशी के परिजनों ने क्षोभ व्यक्त किया वहीं मेघालय पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग गए।
पुलिस की किरकिरी होते देख मेघालय की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) इदाशिशा नोंगरांग खुद आगे आईं। उन्होंने साफ कहा कि मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को जमानत देने के कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी में लगी है। डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग ने मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का बचाव भी किया। उन्होंने साफ किया कि सिर्फ एक दस्तावेज में एक धारा गलत तरीके से लिखी गई।
दरअसल राजा रघुवंशी के हाईप्रोफाइल मर्डर केस पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर के लोगों की निगाहें हैं। मेघालय पुलिस शुरु से ही पत्नी सोनम रघुवंशी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सुबूत होने और इस आधार पर उन्हें उचित सजा दिलाने का दावा कर रही है। ऐसे में आरोपी सोनम को मिली जमानत के बाद कानूनी लड़ाई में नया मोड़ आ गया है।
सोनम रघुवंशी की जमानत को चुनौती देने के लिए शिलॉन्ग पुलिस ठोस तैयारी कर रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह एक नई चुनौती है। मेघालय पुलिस, सोनम रघुवंशी को उन्हीं सवालों में उलझाने की कवायद कर रही है जिसके आधार पर उसे जमानत का लाभ मिला है। उसकी थ्योरी पलटने की कोशिश की जा रही है।
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