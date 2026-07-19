सार्वजनिक हुई आय.. ममलेश्वर, ओंकारेश्वर मंदिर के दानपात्रों से निकली 27 लाख से अधिक की दान राशि

एसडीएम पंकज वर्मा ने बताया मंदिर समिति द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में राशि गणना के लिए टीन शेड, मंदिर परिसर में रखी गई मूर्तियों को व्यवस्थित करने टीन शेड, स्टील रेलिंग कार्य, सीसीटीवी कैमरा, शौचालय और सुविधाघर का निर्माण तथा मंदिर परिसर में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। आगामी सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से गठित ममलेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति और ओंकारेश्वर मंदिर न्यास द्वारा उपयोग की जाएगी।