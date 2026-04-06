कांग्रेस : पटवारी बोले…MP में BJP भ्रष्टाचार का कैंसर फैला रही, ऑपरेशन जनता करेगी

पटवारी ने कहा कि पार्टी का मोहल्ला संगठन को मजबूत करें। प्राचीन नारे को हिंदू-मुश्किल, सिख-ईसाई हम सब भाई-भाई के साथ कार्य करने की जरूरत है। मोहब्बत करने की ताकत है उसे बल दें। जो परिवार राहुल गांधी, खड़गे जी के हाथों को मजबूत करेगी। जो लोग ग्रुपिंग करके मैं हूं , मेरा धर्म को उन्हें सत्ता आने पर देखा जाएगा। पार्टी में अब मैं के लिए जगह नहीं है। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने जमकर स्वागत किया। केवल राम तिराहे पर रोड शो भी समर्थकों ने फूल बरसाए।