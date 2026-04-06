6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

कांग्रेस : पटवारी बोले…MP में BJP भ्रष्टाचार का कैंसर फैला रही, ऑपरेशन जनता करेगी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खंडवा पर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को कोसा। इस दौरान पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 25 साल से भ्रष्टाचार का कैंसर फैला हुआ है। इसे ठीक करने के लिए भगवान श्रीराम के बताए रास्ते पर चले हटाएं। इसके लिए जनता को स्वयं ऑपरेशन करना होगा।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Apr 06, 2026

State Congress President Jitu Patwari

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खंडवा पर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को कोसा।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खंडवा पर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को कोसा। इस दौरान पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 25 साल से भ्रष्टाचार का कैंसर फैला हुआ है। इसे ठीक करने के लिए भगवान श्रीराम के बताए रास्ते पर चले हटाएं। इसके लिए जनता को स्वयं ऑपरेशन करना होगा।

कैंसर ने नफरत, घृणा फैलाकर जड़े जमा लिया

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खंडवा पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कैंसर फैला दिया है। जिस कैंसर ने नफरत, घृणा फैलाकर 25 साल से जड़े जमा लिया है। हिंदू-मुसमान करके। इसे हटाने एक रास्ता है जो हमें भगवान श्री राम ने बताया है। प्रेम, मोहब्बत, भाई चारा और हिंदू-मुश्किल, सिख-ईसाई हम सब भाई-भाई। इस नारे के साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है।

मध्य प्रदेश में अमीरों की सरकार चल रही

अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में गरीबों की नहीं अमीरों की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो रेलवे की भूमि पर जिनके घर तोड़े गए हैं उन्हें वापस उसी जगह स्थापित करेंगे। यह बात पटवारी ने खंडवा में रेलवे की भूमि से हटाए गए लोगों के समर्थन में कही है।

किसानों के आंखों में मिर्ची झोंक रही सरकार

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापन पुत्र मोहन यादव किसान कल्याण बढ़ा रहे हैं। गेहूं खरीदी की तारीख बार-बार बढ़ाई जा रही है। मोहन सरकार किसानों के आंखों में मिर्ची झोककर व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। ढाई करोड़ बारदाना का पैसा जमा किया। दस करोड़ बारदाना चाहिए। ये किसानों के साथ षणयंत्र है। इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेशभर में 9 अप्रेल को कलेक्टरों का घेराव करेगी।

सांसद-विधायक सब लूट में लगे

प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूती पर बल देते हुए कहा कि, भाजपा के छोटे से छोटे नेता और सांसद, विधायक सब लूटने में लगे हैं। आप की और हमारी ड्यूटी है। भ्रष्टाचार के कैंसर से आम जन को बचाना है तो कांग्रेस अपनी ड्यूटी को निभाएं।

पटवारी बोले, पार्टी में अब मैं को जगह नहीं

पटवारी ने कहा कि पार्टी का मोहल्ला संगठन को मजबूत करें। प्राचीन नारे को हिंदू-मुश्किल, सिख-ईसाई हम सब भाई-भाई के साथ कार्य करने की जरूरत है। मोहब्बत करने की ताकत है उसे बल दें। जो परिवार राहुल गांधी, खड़गे जी के हाथों को मजबूत करेगी। जो लोग ग्रुपिंग करके मैं हूं , मेरा धर्म को उन्हें सत्ता आने पर देखा जाएगा। पार्टी में अब मैं के लिए जगह नहीं है। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने जमकर स्वागत किया। केवल राम तिराहे पर रोड शो भी समर्थकों ने फूल बरसाए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 12:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / कांग्रेस : पटवारी बोले…MP में BJP भ्रष्टाचार का कैंसर फैला रही, ऑपरेशन जनता करेगी

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधे घंटे तक भोजन नहीं मिला तो भड़क उठे एमपी के मंत्री, गरमागरम रोटियों के लिए कराया इंतजार

खंडवा

युद्ध : आयात-निर्यात प्रभावित होने से खाद-बीज, केमिकल फर्टिलाइजर 15-20 % महंगे

War
खंडवा

बदला मौसम… पश्चिमी विक्षोभ का असर : दोपहर में तेज धूप, उमस, शाम को झमाझम बरसे बादल

weather news
खंडवा

पवित्र गुरुवार… प्रभु येसु के अंतिम भोज को याद कर 12 लोगों के पैर धुलाकर दिया प्रेम का संदेश

Holy Thursday
खंडवा

नई शिक्षा नीति : स्कूल चले हम…532 स्कूलों में बाउंड्रीवाल नहीं, खतरे में बच्चों की सुरक्षा

Primary and secondary schools
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.