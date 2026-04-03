नई शिक्षा नीति : स्कूल चले हम…532 स्कूलों में बाउंड्रीवाल नहीं, खतरे में बच्चों की सुरक्षा

एक अप्रेल से घंटी बजते ही स्कूल परिसर चहक उठे। लेकिन शिक्षक और अभिभावक इस बात को लेकर भयभीत रहते हैं कि परिसर में बच्चों के खेलते समय बाहरी व्यक्ति या फिर मवेशी नहीं जाएं। उन्हें मवेशियों के आने से चोटिल होने का डर रहता है। प्राथमिक व माध्यमिक के हेडमास्टर व स्कूलों के प्रिंसिपल बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। इसके बाद भी न तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और न ही शासन स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है।