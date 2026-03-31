समर्थन मूल्य 2026 : मंडी में गेहूं के भाव 655 रुपए कम, 85000 क्विंटल आवक घटी

मंडी में भाव कम होने से पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों ने 85 हजार क्विंटल गेहूं कम बिक्री की है। 30 मार्च 2025 की स्थिति में 4 लाख 90 हजार 249 क्विंटल गेहूं मंडी में बिकने पहुंचा था। इस पर 30 मार्च 2026 की स्थिति में अभी तक 4 लाख 04 हजार 250 क्विंटल ही बिकने के लिए मंडी पहुंचा है। इसकी वजह किसान मंडी में भाव कम होना बता रहे हैं। मंडी भाव की तुलना में एमएसपी अधिक होने से केंद्र पर तौल का इंतजार कर रहे हैं।