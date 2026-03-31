एक साल से सपने में दर्शन दे रहीं थीं माता, खुदाई की तो निकली अष्टभुजा वाली मूर्ति

पंधाना विधायक छाया मोरे और महादेवगढ़ संंरक्षक अशोक पालीवाल भी पहुंचे। विधायक ने कलेक्टर से भी चर्चा कर उक्त जगह को मंदिर के लिए दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही विधायक छाया मोरे ने यहां मंदिर के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने भी 1.11 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही पहाड़ी का नाम दुर्गा पर्वत भी रख दिया। ग्रामीणों ने माता प्रतिमा के लिए यहां अस्थाई टेंट लगवा दिया। सोमवार शाम यहां विहिप, बजरंग दल सहित आसपास के ग्रामीणों ने महाआरती भी की।