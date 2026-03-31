प्रतिबंध बेअसर…खेतों में जलाई जा रही नरवाई, 3 दिन में 4 गुना बढ़ी घटनाएं

मध्य प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद फसलों के अवशेष जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही है। बीते तीन दिन के अंतर में अवशेष जलाने की घटनाएं करीब दो गुना बढ़ी हैं। 27 मार्च को प्रदेश में 3 हजार 333 खेतों में अवशेष जलाने की घटनाएं सेटेलाइट में रिकार्ड की गईं हैं। 30 मार्च की स्थित में बढ़कर 5 हजार 445 हो गईं। इसमें अकेले बीते तीन दिन में 2112 खेतों में अवशेष जलाए गए। इसमें तीन दिन के भीतर सबसे अधिक नर्मदा पुरम में 910 में रिकॉर्ड हुई हैं। यहां अब तक 1628 घटनाएं हो चुकी हैं। हरदा में अब 1056 रिकार्ड किए गए हैं। इसमें दो दिन के भीतर 360 खेतों में जलाया गया है।