भगवान महावीर जयंती पर सकल जैन समाज ने निकाली प्रभात फेरी, रथ यात्रा, हुआ धर्म ध्वजा वंदन

89 साल पुराना है लकड़ी का रथ

जैन समाज द्वारा महावीर जयंती पर निकाली जाने वाली रथ यात्रा में 400 किलो लकड़ी से बना रथ 89 साल पुराना है। रथ यात्रा के दौरान रथ पर पीतल की सजावट भी की जाती है। पूर्व में इस रथ को बैलों द्वारा खींचा जाता था, कालांतर में भगवान महावीर के अंहिसा परमोधर्म को अपनाते हुए जैन समाज द्वारा हाथों से खींचा जाने लगा है। रथ में 3 सारथी, 4 चंवर झुलाने वाले, 2 छड़ी दरबार और श्रीजी की प्रतिमा थामने के लिए एक व्यक्ति सवार होता है।