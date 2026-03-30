रेलवे ने जेसीबी से ढहाए 24 मकान, लोगों में कार्रवाई को लेकर आक्रोश

चर्च के पीछे राजधानी कॉलोनी से लगे एरिया में रेलवे की जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शनिवार भी जारी रही। दोपहर में रेलवे के अधिकारी यहां जेसीबी से पहुंचे थे। दोपहर करीब चार बजे तक छोटे-बड़े करीब 24 मकानों को तोड़ा गया। यहां अभी इतनी ही ओर मकान भी बने हुए हैं। इसके साथ ही सड़क दूसरी तरफ दरगाह के पीछे बने मकानों को भी तोड़ा जाएगा। इसकी तैयारी भी की गई है। बता दें की इस क्षेत्र में चार अलग-अलग बस्ती हैं, जिन्हें रेलवे ने चिन्हित किया है। इन सभी को रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाया जाना दर्शाया है। अब तक 100 से अधिक मकानों को तोड़ा गया है।