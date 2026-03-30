नो एंट्री दिखाया, शहर में निकल रहे डंपर व ट्रक, नहीं की जा रही कार्रवाई

रविवार दोपहर करीब 1.24 बजे अग्रसेन चौराहे पर दो डंपर निकले। मानसिंग मिल चौराहे से यह डंपर भगतसिंह चौक, कहारवाड़ी चौक से इस चौराहे पर पहुंचे थे। इस बीच ट्रैफिक पुलिस की तीन पाइंट है लेकिन कहीं भी रोका टोकी नहीं हुई, न ही कार्रवाई की गई। आसानी से शहर को पार करते हुए दोनों ही डंपर रेलवे ओवर ब्रिज से इंदिरा चौक की तरफ निकल गए। इसी तरह से एक ट्रक भी इसी सिहाड़ा रोड पर शहर के बीच से निकल गया।