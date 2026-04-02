एमपी में नहलाते वक्त सांप ने सर्पमित्र को डंसा, खुद अस्पताल पहुंचा लेकिन नहीं बची जान

सांप के डंसने के बाद भी सर्पमित्र आशिक खां मंसूरी ने सांप को नहीं छोड़ा और उसे खुद ही प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर खुद इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन दिया लेकिन बताया गया है कि तब तक जहर शरीर में फैल चुका था और तमाम प्रयासों के बावजूद सर्पमित्र आशिक खां मंसूरी को बचाया नहीं जा सका। सर्पमित्र आशिक की सांप के काटने से मौत होने की खबर से उनके गांव व आसपास के इलाकों में मातम पसर गया। लोगों का कहना है कि आशिक खां मंसूरी हमेशा लोगों की मदद करते थे और अब तक 1 हजार से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें कई लोगों को राहत दी लकिन अब उनका हुनर ही उनकी मौत बन गया।