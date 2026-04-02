जिप्सी अब इतिहास बनकर रह गई, 22 साल पुराने 13 वाहन स्क्रैप हुए

पुलिस को मिली जिप्सी कार का इतिहास वर्षों पुराना है। 22 साल से जिप्सी पुलिस वाहन बेड़े की शोभा बनी रही। मंत्री व विशेष अवसर पर पायलेटिंग के लिए जिप्सी ही सबसे आगे हुआ करती थी। 15 वर्ष होने के बाद भी इस जिप्सी को उपयोग में लिया जाता रहा। आखरी समय में ट्रैफिक पुलिस थाने में जिप्सी का उपयोग हुआ। यहां से हटने के बाद उसे कबाड़ में खड़ा कर दिया था, यह इसलिए की मरम्मत व रख रखाव में ही अधिक खर्चा होने लगा था, वहीं पार्टस भी नहीं मिल पा रहे थे।